RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ми боремося за низькі кредити
для бізнесу – Зеленський

Ми боремося за низькі кредити для бізнесу – Зеленський
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:48

Ми боремося за низькі кредити для бізнесу – Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Херсонщину заявив, що боротиметься за низькі кредити для вітчизняного бізнесу.

Дивися повний текст Ми боремося за низькі кредити для бізнесу – Зеленський.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89008
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:43

Учитывая что депозитные ставки в банках 5%, будет много желающих забрать депозиты из банков и вложить в бизнес. Так что эти кредиты под 5-9% врядли кому-то нужны.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 26.02.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:20

"Проценты по кредитам уже снизились до 8-10% в год" - серьезно? Вот не знал, надо будет банковскому клерку рассказать
o_boiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 05.09.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:16

Re: Ми боремося за низькі кредити для бізнесу – Зеленський

  R2 написав:Ми боремося за низькі кредити для бізнесу – Зеленський

Это глупо. И более того - вредно для экономики. Также как и бесплатный проезд в транспорте для "льготников"
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1602
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Victor8 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фонд гарантування вкладів продав кредити Дельта банку на...
R2 » Вів 30 чер, 2020 14:13
1 5
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 14:13
Амвросий
Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Сер 27 тра, 2020 11:18
78 7253
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 13:49
IMPRINTER
Зеленський - водіям вантажівок: Усі будуть зважені, але...
R2 » П'ят 26 чер, 2020 17:57
7 399
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 12:05
hno3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1612)
30.06.2020 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.