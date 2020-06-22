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Грошові перекази в Україну
скоротилися після початку...

Грошові перекази в Україну скоротилися після початку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:22

Грошові перекази в Україну скоротилися після початку...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в квітні 2020 року склав 826 млн доларів.

Дивися повний текст Грошові перекази в Україну скоротилися після початку кризи, - НБУ.
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