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«Сплячі» ФОПи можуть подати
заяву про списання боргу з...

«Сплячі» ФОПи можуть подати заяву про списання боргу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:44

«Сплячі» ФОПи можуть подати заяву про списання боргу з...

Пропонуємо до обговорення:
Податківці розповіли, як «сплячим» ФОП списати заборгованість по ЄСВ

Дивися повний текст «Сплячі» ФОПи можуть подати заяву про списання боргу з ЄСВ: але не всі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:44

все равно не понятно... это для каждого действия с налоговой нужно нанимать бухгалтера, чтобы со всем разобраться... ну бред - не остается времени и денег заниматься непосредственной деятельностью...
Tamagoch
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