Податківці розповіли, як «сплячим» ФОП списати заборгованість по ЄСВ
Дивися повний текст «Сплячі» ФОПи можуть подати заяву про списання боргу з ЄСВ: але не всі.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 20:44
«Сплячі» ФОПи можуть подати заяву про списання боргу з...
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Дивися повний текст «Сплячі» ФОПи можуть подати заяву про списання боргу з ЄСВ: але не всі.
Додано: Пон 29 чер, 2020 20:44
все равно не понятно... это для каждого действия с налоговой нужно нанимать бухгалтера, чтобы со всем разобраться... ну бред - не остается времени и денег заниматься непосредственной деятельностью...
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