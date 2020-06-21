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Нові камери автофіксації
виявляють автомобілі-двійники

Нові камери автофіксації виявляють автомобілі-двійники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 00:25

Нові камери автофіксації виявляють автомобілі-двійники

Пропонуємо до обговорення:
Про процедуру виявлення на прикладі одного автомобіля розповів заступник начальника патрульної поліції.

Дивися повний текст Нові камери автофіксації виявляють автомобілі-двійники.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 00:25

Не розумію, то затримали лоха, якому впарили автомобіль на дорученні з відксереним техпаспортом? А що з тими хто підробляє і продає таке щастя?
svyatoslav_hromyak
 
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