Про процедуру виявлення на прикладі одного автомобіля розповів заступник начальника патрульної поліції.
Дивися повний текст Нові камери автофіксації виявляють автомобілі-двійники.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 00:25
Нові камери автофіксації виявляють автомобілі-двійники
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Дивися повний текст Нові камери автофіксації виявляють автомобілі-двійники.
Додано: Вів 30 чер, 2020 00:25
Не розумію, то затримали лоха, якому впарили автомобіль на дорученні з відксереним техпаспортом? А що з тими хто підробляє і продає таке щастя?
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