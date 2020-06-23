Першу в Україні бетонну дорогу Н-31 Дніпро-Решетилівка буде здано в експлуатацію до кінця 2020 року.
Дивися повний текст Криклій повідомив, коли здадуть в експлуатацію першу в Україні бетонну дорогу (фото).
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Додано: Вів 30 чер, 2020 09:43
Криклій повідомив, коли здадуть в експлуатацію першу в...
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Дивися повний текст Криклій повідомив, коли здадуть в експлуатацію першу в Україні бетонну дорогу (фото).
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:43
Головне щоб було кому доглядати цю дорогу, бо будувати всі ласі, а догляд не такий цікавий. З доглядом бетонних доріг -- взагалі своя ситуація, хтось розраховував, у яку ціну це вийде? Як правило кладуть плити дорожні чи аеродромні, які легше замінити у випадку пошкоджень, а суцільний бетон я бачив тільки на військових аеродромах США і то замінити його дуже велика морока, покласти новий простіше.
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