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Криклій повідомив, коли здадуть
в експлуатацію першу в...

Криклій повідомив, коли здадуть в експлуатацію першу в...
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:43

Криклій повідомив, коли здадуть в експлуатацію першу в...

Пропонуємо до обговорення:
Першу в Україні бетонну дорогу Н-31 Дніпро-Решетилівка буде здано в експлуатацію до кінця 2020 року.

Дивися повний текст Криклій повідомив, коли здадуть в експлуатацію першу в Україні бетонну дорогу (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:43

Головне щоб було кому доглядати цю дорогу, бо будувати всі ласі, а догляд не такий цікавий. З доглядом бетонних доріг -- взагалі своя ситуація, хтось розраховував, у яку ціну це вийде? Як правило кладуть плити дорожні чи аеродромні, які легше замінити у випадку пошкоджень, а суцільний бетон я бачив тільки на військових аеродромах США і то замінити його дуже велика морока, покласти новий простіше.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:25

Днепр решитиловка очень громко сказано. там бетонной дороги только до кобеляк незнаю откуда он взял 8 путепроводов...14 пеш переходов... Там один путепровод возле кобеляк и целесобразно ли строить в поле?? На эти деньги могли бы на 5-10 лет уменшить столетнюю стройку запмоста.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:50

Забули написати довжину дороги.
А в інтернеті: " Длина дороги Днепр-Кобеляки-Решетиловка составляет 147 км. На данный момент ведется строительство четырехполосной скоростной трассы. 80 км планируют открыть до 2022 года. Уже сейчас открыто около 10 км асфальтной части. Днепр-Решетиловка."
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:34

То что они открыли 10 км- там и была дорога с хорошим асфальтом еще 7 лет назад ездил...уверен что по документам они с нуля строили
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:35

Re: Криклій повідомив, коли здадуть в експлуатацію першу в..

в Житомирі на Окружній теж бетонну роблять.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:10

Re: нема дила

в Киеве Южный мост бетонный, а асфальт каждый год как пластилин
sal
 
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