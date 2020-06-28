Першу в Україні бетонну дорогу Н-31 Дніпро-Решетилівка буде здано в експлуатацію до кінця 2020 року.
Дивися повний текст Криклій повідомив, коли здадуть в експлуатацію першу в Україні бетонну дорогу (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:43
Криклій повідомив, коли здадуть в експлуатацію першу в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій повідомив, коли здадуть в експлуатацію першу в Україні бетонну дорогу (фото).
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:43
Головне щоб було кому доглядати цю дорогу, бо будувати всі ласі, а догляд не такий цікавий. З доглядом бетонних доріг -- взагалі своя ситуація, хтось розраховував, у яку ціну це вийде? Як правило кладуть плити дорожні чи аеродромні, які легше замінити у випадку пошкоджень, а суцільний бетон я бачив тільки на військових аеродромах США і то замінити його дуже велика морока, покласти новий простіше.
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:25
Днепр решитиловка очень громко сказано. там бетонной дороги только до кобеляк незнаю откуда он взял 8 путепроводов...14 пеш переходов... Там один путепровод возле кобеляк и целесобразно ли строить в поле?? На эти деньги могли бы на 5-10 лет уменшить столетнюю стройку запмоста.
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:50
Забули написати довжину дороги.
А в інтернеті: " Длина дороги Днепр-Кобеляки-Решетиловка составляет 147 км. На данный момент ведется строительство четырехполосной скоростной трассы. 80 км планируют открыть до 2022 года. Уже сейчас открыто около 10 км асфальтной части. Днепр-Решетиловка."
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:34
То что они открыли 10 км- там и была дорога с хорошим асфальтом еще 7 лет назад ездил...уверен что по документам они с нуля строили
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:35
Re: Криклій повідомив, коли здадуть в експлуатацію першу в..
в Житомирі на Окружній теж бетонну роблять.
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:10
Re: нема дила
в Киеве Южный мост бетонный, а асфальт каждый год как пластилин
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|