Президент поставив завдання Кабміну підвищити рівень мінімальної заробітної плати в Україні.
Дивися повний текст Коли підвищуватимуть мінімалку в Україні: попередній графік (інфографіка).
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:26
Коли підвищуватимуть мінімалку в Україні: попередній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли підвищуватимуть мінімалку в Україні: попередній графік (інфографіка).
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:26
Нужно только понимать, что принудительное повышение зарплат автоматом приводит к удорожанию товаров и услуг в себестоимость которых эти самые з/п заложены.
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:56
Так же надо понимать, что автоматически вырастает налогообложение для ФОПов
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:12
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