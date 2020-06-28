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Коли підвищуватимуть мінімалку
в Україні: попередній...

Коли підвищуватимуть мінімалку в Україні: попередній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:26

Коли підвищуватимуть мінімалку в Україні: попередній...

Пропонуємо до обговорення:
Президент поставив завдання Кабміну підвищити рівень мінімальної заробітної плати в Україні.

Дивися повний текст Коли підвищуватимуть мінімалку в Україні: попередній графік (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:26

Нужно только понимать, что принудительное повышение зарплат автоматом приводит к удорожанию товаров и услуг в себестоимость которых эти самые з/п заложены.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:56

Так же надо понимать, что автоматически вырастает налогообложение для ФОПов
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:12

  fishman написав:Так же надо понимать, что автоматически вырастает налогообложение для ФОПов

Это все прекрасно понимают. Но дыра из бюджета никуда не делась...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:58

Прожиточный минимум станет 2027, а минимальная пенсия 1712. Попробуй выживи.
valera2011
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:43

Ну не идиоты?
Повышение налогов и сборов (и мин. з/п тоже) только провоцирует уход бизнеса в "тень".
Т.е. я платил бы 3200 минималки работнику, а вот уже 4783 и далее до 6500 легко могут вызвать официальное увольнение работника (а фактически он работает и получает з/п в конверте). Т.е. в лучшем случае "серая" зарплата (минималка+конверт), в худшем - "афроамериканская" (100% конверт).
Sanyok77
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