Президент поставив завдання Кабміну підвищити рівень мінімальної заробітної плати в Україні.
Дивися повний текст Коли підвищуватимуть мінімалку в Україні: попередній графік (інфографіка).
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:26
Коли підвищуватимуть мінімалку в Україні: попередній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли підвищуватимуть мінімалку в Україні: попередній графік (інфографіка).
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:26
Нужно только понимать, что принудительное повышение зарплат автоматом приводит к удорожанию товаров и услуг в себестоимость которых эти самые з/п заложены.
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:56
Так же надо понимать, что автоматически вырастает налогообложение для ФОПов
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:12
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:58
Прожиточный минимум станет 2027, а минимальная пенсия 1712. Попробуй выживи.
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:43
Ну не идиоты?
Повышение налогов и сборов (и мин. з/п тоже) только провоцирует уход бизнеса в "тень".
Т.е. я платил бы 3200 минималки работнику, а вот уже 4783 и далее до 6500 легко могут вызвать официальное увольнение работника (а фактически он работает и получает з/п в конверте). Т.е. в лучшем случае "серая" зарплата (минималка+конверт), в худшем - "афроамериканская" (100% конверт).
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