Курс гривні до долара США складе 27,9-28,1 грн/$.
Дивися повний текст Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара: економісти озвучили прогноз.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:39
Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара: економісти озвучили прогноз.
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:40
Учитывая то, что США очень серьезно "заливают" не только весь мир своей валютой, но и свой внутренний рынок...
Прогноз должен быть несколько иной.
Думаю, идем на 25,50 грн/USD.
Плавно, но уверенно движемся к этой цифре.
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