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Українців до кінця 2020-го
чекає новий курс долара:...

Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:39

Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні до долара США складе 27,9-28,1 грн/$.

Дивися повний текст Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара: економісти озвучили прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:40

Учитывая то, что США очень серьезно "заливают" не только весь мир своей валютой, но и свой внутренний рынок...
Прогноз должен быть несколько иной.

Думаю, идем на 25,50 грн/USD.
Плавно, но уверенно движемся к этой цифре.
Victor8
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