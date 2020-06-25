Курс гривні до долара США складе 27,9-28,1 грн/$.
Дивися повний текст Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара: економісти озвучили прогноз.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:39
Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара: економісти озвучили прогноз.
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:40
Учитывая то, что США очень серьезно "заливают" не только весь мир своей валютой, но и свой внутренний рынок...
Прогноз должен быть несколько иной.
Думаю, идем на 25,50 грн/USD.
Плавно, но уверенно движемся к этой цифре.
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:12
каким образом напечатанные в сша доллары попадут в Украину? У нас купят в 2 раза больше экспорта или нам дадут кредитов сверх того что пообещали?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:16
Потенциал ОВГЗ ещё далеко не исчерпан. А это прямые USD/EUR/CHF/GBP.
Там потенциал несколько миллиардов USD, а то и нескольких десятков миллиардов USD.
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