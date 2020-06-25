Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:...

Додано: Вів 30 чер, 2020 14:52

Igorten написав: Victor8 написав: Думаю, идем на 25,50 грн/USD.

Плавно, но уверенно движемся к этой цифре. Думаю, идем на 25,50 грн/USD.Плавно, но уверенно движемся к этой цифре.

Давайте вспомним этот разговор в конце года Кроме "потенциала ОВГЗ" есть еще что то ? Давайте вспомним этот разговор в конце годаКроме "потенциала ОВГЗ" есть еще что то ?

Эффекты пандемии и введения карантина - в США гораздо "тяжелее" в том числе и для экономики США, чем это есть в Украине (для экономики Украины).Чтобы "спасать" себя США будут выпускать USD ещё в большем и большем количестве. И эти деньги не будут только в США "крутиться".Часть этих денег (очень маленькая по меркам США) - попадет в Украину.По меркам США 20-30-50 млрд USD - это очень мало, а для экономики Украины очень даже хорошо. Это может быть только часть потенциала ОВГЗ.Ну, а кроме "потенциала ОВГЗ" есть еще потенциал аграрного сегмента, который сейчас совершенно не раскрыт.