Курс гривні до долара США складе 27,9-28,1 грн/$.
Дивися повний текст Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара: економісти озвучили прогноз.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:39
Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара: економісти озвучили прогноз.
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:40
Учитывая то, что США очень серьезно "заливают" не только весь мир своей валютой, но и свой внутренний рынок...
Прогноз должен быть несколько иной.
Думаю, идем на 25,50 грн/USD.
Плавно, но уверенно движемся к этой цифре.
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:12
каким образом напечатанные в сша доллары попадут в Украину? У нас купят в 2 раза больше экспорта или нам дадут кредитов сверх того что пообещали?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:16
Потенциал ОВГЗ ещё далеко не исчерпан. А это прямые USD/EUR/CHF/GBP.
Там потенциал несколько миллиардов USD, а то и нескольких десятков миллиардов USD.
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:20
Re: Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:...
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:49
Все так, а чому ви так впевненні що Трамп не поміняє тактику за будь яку ціну тримати фонду... І скаже котелку не вари..
Якщо врахувати 2000 і 2008 роки фонда до виборів не дотянула... І новий през успішно боровся з наслідками.
В таких умовах наші облігації стануть мусорними, а рекомендації для інвесторів вливати бесплатні фантіки тільки в облігації країн, тільки з позитивним сальдо.. А у України далеко не позитивне сальдо, і тенденції покращення немає... Плюс політична нестабільність і величезний дефіцит бюджету...
Де ви бачите потенціал????
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:52
Эффекты пандемии и введения карантина - в США гораздо "тяжелее" в том числе и для экономики США, чем это есть в Украине (для экономики Украины).
Чтобы "спасать" себя США будут выпускать USD ещё в большем и большем количестве. И эти деньги не будут только в США "крутиться".
Часть этих денег (очень маленькая по меркам США) - попадет в Украину.
По меркам США 20-30-50 млрд USD - это очень мало, а для экономики Украины очень даже хорошо. Это может быть только часть потенциала ОВГЗ.
Ну, а кроме "потенциала ОВГЗ" есть еще потенциал аграрного сегмента, который сейчас совершенно не раскрыт.
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:44
1) Что будет делать Трамп завтра, через неделю, через месяц - думаю не знает даже сам Трамп. Там целая команда работает (советников, экспертов, консультантов и т.д.). Решения очень могут быть даже ситуативного/популистического характера и т.д.
2) Наши облигации не могут быстро стать "мусорными". Там большие и очень большие деньги "завязаны". "Мусорными" они станут гораздо позже, но не в этом году точно.
3) "Политическая нестабильность" - для внешнего мира у нас полная стабильность. Или CNN and BBC - ведут прямые репортажи из Украины о политической нестабильности / акциях протеста???
4) Про дефицит бюджета - это отдельная тема. Так, например, первичный дефицит бюджета Японии в 2019 году оценивался в 9,2 трлн иен, что на 50 млрд иен превышало ожидания на 2019 год. Поделите данные суммы на 107,77 - будет сумма в USD.
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