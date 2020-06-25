Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:...

Додано: Вів 30 чер, 2020 15:44

vinitek_if написав: Victor8 написав: Потенциал ОВГЗ ещё далеко не исчерпан. А это прямые USD/EUR/CHF/GBP.

Там потенциал несколько миллиардов USD, а то и нескольких десятков миллиардов USD. Потенциал ОВГЗ ещё далеко не исчерпан. А это прямые USD/EUR/CHF/GBP.Там потенциал несколько миллиардов USD, а то и нескольких десятков миллиардов USD.

Все так, а чому ви так впевненні що Трамп не поміняє тактику за будь яку ціну тримати фонду... І скаже котелку не вари..

Якщо врахувати 2000 і 2008 роки фонда до виборів не дотянула... І новий през успішно боровся з наслідками.

В таких умовах наші облігації стануть мусорними, а рекомендації для інвесторів вливати бесплатні фантіки тільки в облігації країн, тільки з позитивним сальдо.. А у України далеко не позитивне сальдо, і тенденції покращення немає... Плюс політична нестабільність і величезний дефіцит бюджету...

Де ви бачите потенціал???? Все так, а чому ви так впевненні що Трамп не поміняє тактику за будь яку ціну тримати фонду... І скаже котелку не вари..Якщо врахувати 2000 і 2008 роки фонда до виборів не дотянула... І новий през успішно боровся з наслідками.В таких умовах наші облігації стануть мусорними, а рекомендації для інвесторів вливати бесплатні фантіки тільки в облігації країн, тільки з позитивним сальдо.. А у України далеко не позитивне сальдо, і тенденції покращення немає... Плюс політична нестабільність і величезний дефіцит бюджету...Де ви бачите потенціал????

1) Что будет делать Трамп завтра, через неделю, через месяц - думаю не знает даже сам Трамп. Там целая команда работает (советников, экспертов, консультантов и т.д.). Решения очень могут быть даже ситуативного/популистического характера и т.д.2) Наши облигации не могут быстро стать "мусорными". Там большие и очень большие деньги "завязаны". "Мусорными" они станут гораздо позже, но не в этом году точно.3) "Политическая нестабильность" - для внешнего мира у нас полная стабильность. Или CNN and BBC - ведут прямые репортажи из Украины о политической нестабильности / акциях протеста???4) Про дефицит бюджета - это отдельная тема. Так, например, первичный дефицит бюджета Японии в 2019 году оценивался в 9,2 трлн иен, что на 50 млрд иен превышало ожидания на 2019 год. Поделите данные суммы на 107,77 - будет сумма в USD.