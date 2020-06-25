Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:...

vinitek_if написав:
Ви мабуть ролик не бачили головних економістів зелених, що треба надрукувати 200 млрд грн і роздати кожному по 3000, а дика інфляція спасе економіку і після її завершення нам більше не будуть потрібні кредити..
дикой инфляции можно избежать вовремя связав гривну, а вот напечатать и раздать деньги действительно будет мощнейшим стимулом - появится покупательская способность, это стимулирует спрос и предложение. Именно по этому пути и идут развитые страны Европы и США.
В любом случае лучше жить с дикой инфляцией, но работающей экономикой, растущими зарплатами и большим числом рабочих мест. Чем со стабильной гривной, но рухнувшей экономикой, растущими ценами и падающей зарплатой при отсутствии рабочих мест.