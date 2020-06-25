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Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:13
Viktor8
Это было бы возможно, но не в Украине. Доблестные "спасатели" курса из НБУ сделают ровно то что указано в этом посте. Хорошо будет, если они не сделают его 30.
Всем кто еще не понял даже после "хороно-вируса" - система всегда работает против вас.
Напишите это себе где-нибудь на видном месте, чтобы никогда не забывать.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:13
Оптимисты однако, уже осенью будет 30+
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Додано: Вів 30 чер, 2020 19:39
vinitek_if написав:
Ви мабуть ролик не бачили головних економістів зелених, що треба надрукувати 200 млрд грн і роздати кожному по 3000, а дика інфляція спасе економіку і після її завершення нам більше не будуть потрібні кредити..
дикой инфляции можно избежать вовремя связав гривну, а вот напечатать и раздать деньги действительно будет мощнейшим стимулом - появится покупательская способность, это стимулирует спрос и предложение. Именно по этому пути и идут развитые страны Европы и США.
В любом случае лучше жить с дикой инфляцией, но работающей экономикой, растущими зарплатами и большим числом рабочих мест. Чем со стабильной гривной, но рухнувшей экономикой, растущими ценами и падающей зарплатой при отсутствии рабочих мест.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 20:24
О. да . Киевская Школа Экономики - это сильно, а ее эксперты - это настоящие профи, это, да, мы знаем.
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