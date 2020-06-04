Після початку пандемії коронавірусу в Європі раптово збільшилися заощадження домогосподарств.
Дивися повний текст Депозити в ЄС зросли до найвищого показника в історії.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:18
Депозити в ЄС зросли до найвищого показника в історії
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Дивися повний текст Депозити в ЄС зросли до найвищого показника в історії.
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:18
Сайт евростата не подтверждает написанное. Достаточно посмотреть на очереди в магазинах..
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