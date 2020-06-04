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Депозити в ЄС зросли до
найвищого показника в історії

Депозити в ЄС зросли до найвищого показника в історії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:18

Депозити в ЄС зросли до найвищого показника в історії

Пропонуємо до обговорення:
Після початку пандемії коронавірусу в Європі раптово збільшилися заощадження домогосподарств.

Дивися повний текст Депозити в ЄС зросли до найвищого показника в історії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:18

Сайт евростата не подтверждает написанное. Достаточно посмотреть на очереди в магазинах..
Moimir
 
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