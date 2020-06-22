Фонд гарантування вкладів фізосіб 24 червня продав кредити (переважно іпотечні) Дельта банку 1,1 млрд грн з дисконтом 95%.
Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів продав кредити Дельта банку на мільярд з дисконтом 95%.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:13
Фонд гарантування вкладів продав кредити Дельта банку на...
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Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів продав кредити Дельта банку на мільярд з дисконтом 95%.
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:23
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