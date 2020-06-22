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Фонд гарантування вкладів продав
кредити Дельта банку на...

Фонд гарантування вкладів продав кредити Дельта банку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:13

Фонд гарантування вкладів продав кредити Дельта банку на...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізосіб 24 червня продав кредити (переважно іпотечні) Дельта банку 1,1 млрд грн з дисконтом 95%.

Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів продав кредити Дельта банку на мільярд з дисконтом 95%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:13

C госубытком 1920%?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:23

> Амвросий 10 хвилин тому
> C госубытком 1920%?

А ви би купили дорожче?
apyvovar
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:45

Интересно сами должники выкупили бы свои долги за 5%?
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:00

Не можу зрозуміти, це дорого чи дешево? Що з цими позичальниками? Вони оголосили себе банкрутами чи втекли? В них є якесь майно, яке можна стягнути?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:11

0mage0 хтоб ото купував ці борги, як би їх неможливо було б стягнути?
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