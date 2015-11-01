Незаконна вирубка нанесла лісовому господарству України за період з 2018 року до квітня 2020 року збитків на 641 млн грн.
Дивися повний текст Незаконна вирубка завдала лісовому господарству у 2018-2020 роках збитків на 641 млн грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:18
Незаконна вирубка завдала лісовому господарству у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Незаконна вирубка завдала лісовому господарству у 2018-2020 роках збитків на 641 млн грн.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|