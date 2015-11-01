Незаконна вирубка нанесла лісовому господарству України за період з 2018 року до квітня 2020 року збитків на 641 млн грн.
Дивися повний текст Незаконна вирубка завдала лісовому господарству у 2018-2020 роках збитків на 641 млн грн.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:18
Незаконна вирубка завдала лісовому господарству у...
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Дивися повний текст Незаконна вирубка завдала лісовому господарству у 2018-2020 роках збитків на 641 млн грн.
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:12
Походу можно еще убытки от наводнения на Прикарпатье добавить, я не специалист, но разве вырубка лесов не повлияла на силу наводнения?
У нас в Херсоне, массово вырубают в ручную насаженный лес, даже Ганзючку в лицо кислотой убили за то что наехала на уничтожителей леса.
Продают за три копейки, то что стоит миллионы + экологии хана.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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