"Укрпошта" направила до державного бюджету половину прибутку 2019 го року - 202,7 мільйона гривень дивідендів.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:58
"Укрпошта" направила в держбюджет дивіденди за 2019 рік
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Дивися повний текст \"Укрпошта\" направила в держбюджет дивіденди за 2019 рік.
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:58
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