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"Укрпошта" направила в
держбюджет дивіденди за 2019 рік

"Укрпошта" направила в держбюджет дивіденди за 2019 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:58

"Укрпошта" направила в держбюджет дивіденди за 2019 рік

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" направила до державного бюджету половину прибутку 2019 го року - 202,7 мільйона гривень дивідендів.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" направила в держбюджет дивіденди за 2019 рік.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:58

Получается зарплата и премии Смелянского составляют 8 % от всей прибыли госпредприятия?
Амвросий
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