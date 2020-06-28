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Рівень тіньової економіки в Україні впав нижче 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:19
Пропонуємо до обговорення:
Рівень тіньової економіки у 2019 році склав 28% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України.
Дивися повний текст Рівень тіньової економіки в Україні впав нижче 30%
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Додано: Вів 30 чер, 2020 16:19
а экономика нетеневая упала на 50)))
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luckymix
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