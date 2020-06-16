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В уряді не відкидають укладення
іншої угоди з МВФ:...

В уряді не відкидають укладення іншої угоди з МВФ:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:20

В уряді не відкидають укладення іншої угоди з МВФ:...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо буде необхідність у шостій програмі дій макрофінансової допомоги від МВФ, то Україна зможе домовитися про неї з ЄС.

Дивися повний текст В уряді не відкидають укладення іншої угоди з МВФ: названо причини.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:20

а в чём макрофинансовая помощь заключается - в увеличении тарифов на коммунальные платежи и увеличении долга? Для того чтобы поднять тарифы на коммуналку обязательно нужна помощь МВФ и увеличение долга?
Амвросий
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