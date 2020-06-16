Якщо буде необхідність у шостій програмі дій макрофінансової допомоги від МВФ, то Україна зможе домовитися про неї з ЄС.
Дивися повний текст В уряді не відкидають укладення іншої угоди з МВФ: названо причини.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:20
В уряді не відкидають укладення іншої угоди з МВФ:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді не відкидають укладення іншої угоди з МВФ: названо причини.
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:20
а в чём макрофинансовая помощь заключается - в увеличении тарифов на коммунальные платежи и увеличении долга? Для того чтобы поднять тарифы на коммуналку обязательно нужна помощь МВФ и увеличение долга?
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