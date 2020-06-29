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Шмигаль: З початку червня
відбувається стабілізація на...

Шмигаль: З початку червня відбувається стабілізація на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:28

Шмигаль: З початку червня відбувається стабілізація на...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що з початку червня в Україні відбувається стабілізація на ринку праці.

Дивися повний текст Шмигаль: З початку червня відбувається стабілізація на ринку праці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:28

Шмыгаль: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда

......дурень думкою багатіє
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:43

  demon0983886848 написав:Шмыгаль: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда

......дурень думкою багатіє


да нет, все правильно - идет стабилизация, падение становится стабильным. Если раньше падение рынка было временным явлением, то теперь падение стало перманентно стабильным состоянием...
Амвросий
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