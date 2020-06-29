Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що з початку червня в Україні відбувається стабілізація на ринку праці.
Дивися повний текст Шмигаль: З початку червня відбувається стабілізація на ринку праці.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:28
Шмигаль: З початку червня відбувається стабілізація на...
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Дивися повний текст Шмигаль: З початку червня відбувається стабілізація на ринку праці.
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:28
Шмыгаль: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда
......дурень думкою багатіє
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:43
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