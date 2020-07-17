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Як Україні врятувати бізнес
та відмовитись від МВФ

Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:51

Ірина_ Дякую що розповіли! :D :D :D :D
Иван22
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:41

Re: Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ

Ірина, перш ніж відповісти на запитання, необхідно визначити і конкретизувати поняття хто такі "Україна".
awant
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  #<12
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