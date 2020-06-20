Керування автомобілем, який переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, - тягне за собою накладення штрафу.
Дивися повний текст Штраф за незареєстроване ГБО: скільки заплатять водії.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:48
Штраф за незареєстроване ГБО: скільки заплатять водії
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Дивися повний текст Штраф за незареєстроване ГБО: скільки заплатять водії.
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