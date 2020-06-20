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Штраф за незареєстроване ГБО:
скільки заплатять водії

Штраф за незареєстроване ГБО: скільки заплатять водії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:48

Штраф за незареєстроване ГБО: скільки заплатять водії

Пропонуємо до обговорення:
Керування автомобілем, який переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, - тягне за собою накладення штрафу.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:49

А тепер напишіть як так зробити, сертифікаційні центри не працюють.
bogdanzt20
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:22

А яка мета у реєстрації гбо? Викачування бабла?
Юристи в один голос кажуть, що встановлення гбо - не є переобладнанням т/з,
anton_zima69
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 06:23

Вчера получил сертификат. Всё работает. Глупости не городи.(харьков)
olegvopros1510
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