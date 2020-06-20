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Штраф за незареєстроване ГБО: скільки заплатять водії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:48
Пропонуємо до обговорення:
Керування автомобілем, який переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, - тягне за собою накладення штрафу.
Дивися повний текст Штраф за незареєстроване ГБО: скільки заплатять водії
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R2
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:49
А тепер напишіть як так зробити, сертифікаційні центри не працюють.
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bogdanzt20
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Додано: Вів 30 чер, 2020 21:22
А яка мета у реєстрації гбо? Викачування бабла?
Юристи в один голос кажуть, що встановлення гбо - не є переобладнанням т/з,
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anton_zima69
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Додано: Сер 01 лип, 2020 06:23
Вчера получил сертификат. Всё работает. Глупости не городи.(харьков)
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olegvopros1510
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Додано: Сер 01 лип, 2020 08:37
anton_zima69 написав:
А яка мета у реєстрації гбо? Викачування бабла?
Юристи в один голос кажуть, що встановлення гбо - не є переобладнанням т/з,
Зміна палива, встановлення додаткового баку, форсунок, мозгів, врізка в систему охолодження це не є переобладнанням авто? Що ж це за юристи такі?
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unicdima
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:58
Пошли они на х... за такие деньги
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brukva001
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:59
де*** регистрация за такие деньги.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:07
завжди ГБО потребувало реєстрації, не розумію з чого кіпіш.
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unicdima
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