Керування автомобілем, який переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, - тягне за собою накладення штрафу.
Дивися повний текст Штраф за незареєстроване ГБО: скільки заплатять водії.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:48
Штраф за незареєстроване ГБО: скільки заплатять водії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штраф за незареєстроване ГБО: скільки заплатять водії.
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:22
А яка мета у реєстрації гбо? Викачування бабла?
Юристи в один голос кажуть, що встановлення гбо - не є переобладнанням т/з,
Додано: Сер 01 лип, 2020 08:37
Додано: Сер 01 лип, 2020 17:07
Re: Штраф за незареєстроване ГБО: скільки заплатять водії
завжди ГБО потребувало реєстрації, не розумію з чого кіпіш.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:29
Трохи уточнення. Я мав на увазі тсц, працюють і сертифікація і тсц, але як, я за останні. Маю знайомого з міста Бердичів, встановив гбо, має сертифікат відповідності, але черга в тсц каже майже два місяці на перед. Я не повірив і зайшов кабінет водія для реєстрації в черзі, так от черга там на два тижні відображається і вона немає вільного місця для реєстрації що в м. Бердичіві, так і в м. Житомир. Правда не правда але з його слів одна тисяча все може вирішити в найкращі строки.
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