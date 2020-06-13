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Payoneer має намір повернути
100% коштів клієнтів...

Payoneer має намір повернути 100% коштів клієнтів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:38

Payoneer має намір повернути 100% коштів клієнтів...

Пропонуємо до обговорення:
Кошти на картках міжнародної платформи Payoneer виявилися тимчасово замороженими.

Дивися повний текст Payoneer має намір повернути 100% коштів клієнтів заморожених карток.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:38

Да, круто что с Пионером так быстро порешалось, а вот люди уже 6ть месяцев ждут разблокировки пратежки Epayments, тоже под регулированием FCA, и там не всё так быстро и радужно. Возможно останутся без денег.
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