Кошти на картках міжнародної платформи Payoneer виявилися тимчасово замороженими.
Дивися повний текст Payoneer має намір повернути 100% коштів клієнтів заморожених карток.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 19:38
Payoneer має намір повернути 100% коштів клієнтів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Payoneer має намір повернути 100% коштів клієнтів заморожених карток.
Додано: Вів 30 чер, 2020 19:38
Да, круто что с Пионером так быстро порешалось, а вот люди уже 6ть месяцев ждут разблокировки пратежки Epayments, тоже под регулированием FCA, и там не всё так быстро и радужно. Возможно останутся без денег.
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