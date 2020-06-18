Законопроект є порушенням Конституції і базових прав українців.
Дивися повний текст Тільки з ріелтором: експерт назвав мінуси запровадження нових правил продажу та оренди нерухомості.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:55
Тільки з ріелтором: експерт назвав мінуси запровадження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тільки з ріелтором: експерт назвав мінуси запровадження нових правил продажу та оренди нерухомості.
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:55
ну это "государство" не было тем чем оно есть, если бы не попыталось залезть к пересичному в карман по локоть.
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:19
Дармоеды решили застолбить себе зароботок на будущее, чтобы не остаться без работы.
|