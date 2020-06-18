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Тільки з ріелтором: експерт
назвав мінуси запровадження...

Тільки з ріелтором: експерт назвав мінуси запровадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:55

Тільки з ріелтором: експерт назвав мінуси запровадження...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект є порушенням Конституції і базових прав українців.

Дивися повний текст Тільки з ріелтором: експерт назвав мінуси запровадження нових правил продажу та оренди нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:55

ну это "государство" не было тем чем оно есть, если бы не попыталось залезть к пересичному в карман по локоть.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:19

Дармоеды решили застолбить себе зароботок на будущее, чтобы не остаться без работы.
LOKY
 
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