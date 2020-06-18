Законопроект є порушенням Конституції і базових прав українців.
Дивися повний текст Тільки з ріелтором: експерт назвав мінуси запровадження нових правил продажу та оренди нерухомості.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 21:55
Тільки з ріелтором: експерт назвав мінуси запровадження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тільки з ріелтором: експерт назвав мінуси запровадження нових правил продажу та оренди нерухомості.
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:55
это "государство" не было бы тем чем оно есть, если бы не попыталось залезть к пересичному в карман по локоть.
Востаннє редагувалось demon0983886848 в Сер 01 лип, 2020 08:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:19
Дармоеды решили застолбить себе зароботок на будущее, чтобы не остаться без работы.
Додано: Сер 01 лип, 2020 10:19
Чтобы "вывести рынок риэлторских услуг из тени" просто должны выполнять свои функции все те организации за работу которых мы платим налоги - полиция, суды ... Это их работа - находить правонарушителей и привлекать к ответственности. Вместо этого решили идти по пути внедрения всяких ограничений для граждан.
Додано: Сер 01 лип, 2020 10:25
Странный какой-то эксперт в статье: проведение всех сделок с недвижемостью через нотариуса -- почему-то не "порушує і обмежує права громадян на розпорядження своєю власністю, своєю нерухомістю", а требование вность данные о недвиге в "единую базу" -- оп-па -- уже начинает обмежуваты...
Я бы понял вопросы вида "нафига козе баян": если уже есть "Державний реєстр речових прав на нерухоме майно" -- зачем еще один, по-сути дублирующий?..
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:08
Очередная "схема" ? Зачем придумывать велосипед? Если нужно чтобы все платили налог с аренды можно просто ввести штрафы и чтобы любой желающий мог заявить об правонарушении и получить свой процент от него.
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:20
Наскільки я зрозумів, у статті згадується тільки одна єдина база - єдина база ріелторів. І саме ці "члени союза писателей",які вноситимуться до цієї бази якимось верховним божеством, матимуть право на проведення операцій з нерухомістю, а не якісь власники нерухомості.
Додано: Чет 02 лип, 2020 01:33
Нотариус нужен, что бы нельзя было украсть недвигу подделав договора (ну и что бы государство знало сколько налогов ждать).
А тут предлагается еще одну базу и обязательно все через риэлторов делать.
А это еще +5-10% комиссии от суммы недвиги.
Даже если Вы просто хотите недвигу другу продать. И в этом случае абсолютно неясно зачем нужен риэлтор и за что, собственно, комиссия.
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