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Тільки з ріелтором: експерт
назвав мінуси запровадження...

Тільки з ріелтором: експерт назвав мінуси запровадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:17

  L написав:
  _hunter написав:Странный какой-то эксперт в статье: проведение всех сделок с недвижемостью через нотариуса -- почему-то не "порушує і обмежує права громадян на розпорядження своєю власністю, своєю нерухомістю", а требование вность данные о недвиге в "единую базу" -- оп-па -- уже начинает обмежуваты...
Я бы понял вопросы вида "нафига козе баян": если уже есть "Державний реєстр речових прав на нерухоме майно" -- зачем еще один, по-сути дублирующий?..

Наскільки я зрозумів, у статті згадується тільки одна єдина база - єдина база ріелторів. І саме ці "члени союза писателей",які вноситимуться до цієї бази якимось верховним божеством, матимуть право на проведення операцій з нерухомістю, а не якісь власники нерухомості.

Так с нотариусами все аналогично: владелец недвижимости в Реестр самостоятельно вносить ничего не может.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:18

Люди гнать надо эту власть все вместе они стараются делать все хуже и до банкротства доводят то что осталось в государстве атомные электростанции ,железную дорогу ,газ у нас европейский зато електричество Ахметовское и выше европейских цен задумайтесь только все вместе мы можем собраться выйти и выгнать их, при любой власти я себя всегда нормально чюствывал а прених каждую копейку приходиться считать .
sihovcevandrej18
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:28

  Erufu написав:
  _hunter написав:Странный какой-то эксперт в статье: проведение всех сделок с недвижемостью через нотариуса -- почему-то не "порушує і обмежує права громадян на розпорядження своєю власністю, своєю нерухомістю", а требование вность данные о недвиге в "единую базу" -- оп-па -- уже начинает обмежуваты...
Я бы понял вопросы вида "нафига козе баян": если уже есть "Державний реєстр речових прав на нерухоме майно" -- зачем еще один, по-сути дублирующий?..


Нотариус нужен, что бы нельзя было украсть недвигу подделав договора (ну и что бы государство знало сколько налогов ждать).
А тут предлагается еще одну базу и обязательно все через риэлторов делать.
А это еще +5-10% комиссии от суммы недвиги.
Даже если Вы просто хотите недвигу другу продать. И в этом случае абсолютно неясно зачем нужен риэлтор и за что, собственно, комиссия.

Откуда дровишки?.. -- сейчас для нотариусов это фиксированная сумма.

А риэлтор (в теории -- так это законопроект нужен) для исключения схематозов вроде "сидящего родственника"/несовершенолетних детей/залогов и прочих радостей. Т.е. в теории -- вполне полезная "штука", но как оно будет -- будем посмотреть.
_hunter
 
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  #<12
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