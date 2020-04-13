Як і де дивитися українське телебачення у 2020 році, який сервіс інтернет-телебачення більш зручний та вигідний
Дивися повний текст Дивитися онлайн ТБ на Ланет.TV. Українське телебачення онлайн.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:14
Дивитися онлайн ТБ на Ланет.TV. Українське телебачення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дивитися онлайн ТБ на Ланет.TV. Українське телебачення онлайн.
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:15
каким надо быть тупым, чтобы такое подключать и платить огромные деньжища, когда можно подключить сервисы типа айлуктв за 1 бакс в мес (27 грн) за 500 каналов (в т.ч.все украинские), что намного больше чем у этого ланета и намного дешевле
Додано: Сер 01 лип, 2020 10:35
Зачем вообще говном себе голову забивать и еще за это платить деньги.
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:08
Re: Дивитися онлайн ТБ на Ланет.TV. Українське телебачення..
От не треба дурити голову ... ІРТВ - якщо ти прив"язаний до чиїхсь плейлистів , причому відкритих , які ще й регулярно змінюються - то це м"яко кажучи не дуже зручний варіант . Є й безкоштовні взагалі - але працюють вони зовсім не так , як офіційні Ланет чи Мегого і так далі . Навіть порівняти не можна ... Єдиний плюс - ціна питання ...
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