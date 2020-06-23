Запуск Білоруської атомної електростанції відклали на 2021 рік, а завантаження палива перенесена на серпень.
Дивися повний текст У Білорусі відклали запуск атомної електростанції на 2021 рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 лип, 2020 01:47
У Білорусі відклали запуск атомної електростанції на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Білорусі відклали запуск атомної електростанції на 2021 рік.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|