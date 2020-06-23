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У Білорусі відклали запуск
атомної електростанції на...

У Білорусі відклали запуск атомної електростанції на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 01:47

У Білорусі відклали запуск атомної електростанції на...

Пропонуємо до обговорення:
Запуск Білоруської атомної електростанції відклали на 2021 рік, а завантаження палива перенесена на серпень.

Дивися повний текст У Білорусі відклали запуск атомної електростанції на 2021 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 01:47

Ну и правильно, здесь лучше перебдеть и отмерять 127 раз.
RomanTik
 
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