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Finance.ua: Де взяти кредит, якщо банки відмовляють?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 01 лип, 2020 05:35
Пропонуємо до обговорення:
Кредит в МФО – дорого, зате швидко і зручно
Банківський кредит – річ хороша, але, як показує практика, далеко не завжди доступна. У банку може бути маса причин для того, щоб не давати в борг клієнтові, про які той навіть не підозрює. Що ж робити, якщо потрібні гроші, але банк відмовив у кредиті?
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D2
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Додано: Вів 29 вер, 2020 11:00
Условия, за первый день пользования сразу должны 25-30% и +86% годовых.
Если кому давали без залога от 20тыс на год по условиям лучше этих, сообщите пожалуйста на почту ihorvoit@gmail.com
буду очень благодарен. Занимаюсь бизнесом.
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gerojdnepra
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