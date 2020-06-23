Державне космічне агентство України розглядає три сценарії щодо першого національного телекомунікаційного супутника Либідь.
Дивися повний текст В Укркосмосі назвали три сценарії для першого українського супутника.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 08:11
В Укркосмосі назвали три сценарії для першого...
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Дивися повний текст В Укркосмосі назвали три сценарії для першого українського супутника.
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