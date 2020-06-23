RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Укркосмосі назвали три
сценарії для першого...

В Укркосмосі назвали три сценарії для першого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 08:11

В Укркосмосі назвали три сценарії для першого...

Пропонуємо до обговорення:
Державне космічне агентство України розглядає три сценарії щодо першого національного телекомунікаційного супутника Либідь.

Дивися повний текст В Укркосмосі назвали три сценарії для першого українського супутника.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89031
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:44

Мораль басни: все деньги уже украли, нужны новые деньги.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1308
З нами з: 12.12.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:59

Та віддадуть росіяни той супутник, тільки унітази познімають.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 153
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:49

Спутник произведен в рос с рос запчастей запуск на рос ракете с рос космодрома...тут просто платится денежка и другие все делают но укркосмос даже так не смог... Лучше бы делали дорогу гдето в пятихатках и украли бы точно больше 300 млн.
l4567
 
Повідомлень: 80
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:40

Если договор на получение спутника недействительный, то как его продавать третьей стороне?! На основании чего третья сторона будет его требовать у москалей??? Просрали в общем.
intrastranger
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 05.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:28

У меня есть четвертый сценарий: "Синку, це фантастика!" Все время спутник строился и находился в Канаде, а сейчас, оказывается, в России. Лохи, вы бы как то определились.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 217
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти назвали найбільш затребувану вакансію минулого...
R2 » Пон 29 чер, 2020 00:48
1 145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 00:48
astronomchick
Збитки через карантин: в УЗ назвали суму втрат
R2 » Вів 23 чер, 2020 09:11
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 09:11
ukrmvs
У Мінфіні назвали об'єм державного боргу України
R2 » П'ят 19 чер, 2020 13:37
1 147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 13:37
daonet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87301)
01.07.2020 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.