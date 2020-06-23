Державне космічне агентство України розглядає три сценарії щодо першого національного телекомунікаційного супутника Либідь.
Дивися повний текст В Укркосмосі назвали три сценарії для першого українського супутника.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 08:11
В Укркосмосі назвали три сценарії для першого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укркосмосі назвали три сценарії для першого українського супутника.
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:49
Спутник произведен в рос с рос запчастей запуск на рос ракете с рос космодрома...тут просто платится денежка и другие все делают но укркосмос даже так не смог... Лучше бы делали дорогу гдето в пятихатках и украли бы точно больше 300 млн.
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:40
Если договор на получение спутника недействительный, то как его продавать третьей стороне?! На основании чего третья сторона будет его требовать у москалей??? Просрали в общем.
Додано: Сер 01 лип, 2020 20:28
У меня есть четвертый сценарий: "Синку, це фантастика!" Все время спутник строился и находился в Канаде, а сейчас, оказывается, в России. Лохи, вы бы как то определились.
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