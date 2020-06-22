У Києві сьогодні відновлюється кільцевий рух міської електрички.
Дивися повний текст У Києві сьогодні відновлюється кільцевий рух міської електрички.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:54
У Києві сьогодні відновлюється кільцевий рух міської...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві сьогодні відновлюється кільцевий рух міської електрички.
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:55
Катался на этой електричке лет 5 назад, хорошие воспоминания, быстро очень с левого на правый берег - красиво через Днепр.
Интервал нужно сократить через каждых 5-10 минут и можно смело по 10 грн с носа брать (только комфорт повысить)
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