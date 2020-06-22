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У Києві сьогодні відновлюється
кільцевий рух міської...

У Києві сьогодні відновлюється кільцевий рух міської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:54

У Києві сьогодні відновлюється кільцевий рух міської...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві сьогодні відновлюється кільцевий рух міської електрички.

Дивися повний текст У Києві сьогодні відновлюється кільцевий рух міської електрички.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:55

Катался на этой електричке лет 5 назад, хорошие воспоминания, быстро очень с левого на правый берег - красиво через Днепр.
Интервал нужно сократить через каждых 5-10 минут и можно смело по 10 грн с носа брать (только комфорт повысить)
Rainbow
 
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