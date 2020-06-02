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monobank почав відкривати
рахунки для ФОП

monobank почав відкривати рахунки для ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:54

monobank почав відкривати рахунки для ФОП

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:54

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