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Дивися повний текст monobank почав відкривати рахунки для ФОП.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:54
monobank почав відкривати рахунки для ФОП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank почав відкривати рахунки для ФОП.
Додано: Сер 01 лип, 2020 12:54
Дали доступ не всем 112 тыс. подавшим заявку, а первым нескольким тысячям.
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:11
Дали доступ бета-тестерам, о чём ясно сказано в тексте.
У меня номер очереди 900 и мне никто ничего не давал.
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