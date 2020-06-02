monobank почав відкривати рахунки для ФОП

Додано: Сер 01 лип, 2020 14:22

vitaliy_berdinskikh написав: Bosstone написав: Дали доступ не всем 112 тыс. подавшим заявку, а первым нескольким тысячям. Дали доступ не всем 112 тыс. подавшим заявку, а первым нескольким тысячям.

Дали доступ бета-тестерам, о чём ясно сказано в тексте.

У меня номер очереди 900 и мне никто ничего не давал. Дали доступ бета-тестерам, о чём ясно сказано в тексте.У меня номер очереди 900 и мне никто ничего не давал.

Ответ поддержки:1. Доступ сейчас предоставляется для клиентов, которые были на 29.06 бета-тестировщиками и подали заявку на предрегистрацию.2. Если у вас android - достаточно обновить приложение и п. 1 про вас - можно будет открыть счет.3. Если у вас ios - мы столкнулись с небольшой сложностью, из-за чего не были отправлены приглашения (в них была ссылка для бета-версии с возможностью открыть фоп). Мы в ближайшее время отправим приглашения, но если вы желаете установить сейчас и п.1 про вас, то можно это сделать по ссылке:4. Если у вас не появилась возможность открыть счет - не расстраивайтесь, мы в течение месяца будем расширять количество тестировщиков и вам будут приходить от нас приглашения.