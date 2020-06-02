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monobank почав відкривати
рахунки для ФОП

monobank почав відкривати рахунки для ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:54

monobank почав відкривати рахунки для ФОП

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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:54

Дали доступ не всем 112 тыс. подавшим заявку, а первым нескольким тысячам.
Востаннє редагувалось Bosstone в Сер 01 лип, 2020 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:11

  Bosstone написав:Дали доступ не всем 112 тыс. подавшим заявку, а первым нескольким тысячям.

Дали доступ бета-тестерам, о чём ясно сказано в тексте.
У меня номер очереди 900 и мне никто ничего не давал.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Bosstone написав:Дали доступ не всем 112 тыс. подавшим заявку, а первым нескольким тысячям.

Дали доступ бета-тестерам, о чём ясно сказано в тексте.
У меня номер очереди 900 и мне никто ничего не давал.

Ответ поддержки:
1. Доступ сейчас предоставляется для клиентов, которые были на 29.06 бета-тестировщиками и подали заявку на предрегистрацию.
2. Если у вас android - достаточно обновить приложение и п. 1 про вас - можно будет открыть счет.
3. Если у вас ios - мы столкнулись с небольшой сложностью, из-за чего не были отправлены приглашения (в них была ссылка для бета-версии с возможностью открыть фоп). Мы в ближайшее время отправим приглашения, но если вы желаете установить сейчас и п.1 про вас, то можно это сделать по ссылке: https://testflight.apple.com/join/q5BHsA7U.
4. Если у вас не появилась возможность открыть счет - не расстраивайтесь, мы в течение месяца будем расширять количество тестировщиков и вам будут приходить от нас приглашения.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:38

  Bosstone написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Bosstone написав:Дали доступ не всем 112 тыс. подавшим заявку, а первым нескольким тысячям.

Дали доступ бета-тестерам, о чём ясно сказано в тексте.
У меня номер очереди 900 и мне никто ничего не давал.

Ответ поддержки:
1. Доступ сейчас предоставляется для клиентов, которые были на 29.06 бета-тестировщиками и подали заявку на предрегистрацию.


Ну! А я то говорю, неужели что-то другое? В тексте новости тоже самое - в первом предложении. ;)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:45

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну! А я то говорю, неужели что-то другое? В тексте новости тоже самое - в первом предложении. ;)

Я думал, что у вас бета. Публичный релиз планируют через месяц.
Bosstone
 
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