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Зеленський закликав запровадити податок на виведений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 лип, 2020 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський в ході засідання Національної ради реформ, на якому була представлена попередня версія законопроєкту про податок на виведений капітал, зазначив, що якщо є готовність вводити в країні даний податок, то це необхідно здійснити без будь-яких застережень.
Дивися повний текст Зеленський закликав запровадити податок на виведений капітал без застережень
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R2
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:00
Если он улучшает жизнь людей – надо вводить
Это забыло указать каких именно людей.
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p_a_l
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:04
p_a_l написав:Если он улучшает жизнь людей – надо вводить
Это забыло указать каких именно людей.
Это палка о двух концах: это хороший способ "срубить бабла" прямо сейчас -- и залатать дыры в бюджете прямо сегодня, но так же -- это не менее хороший способ отпугнуть потенциальных инвесторов в будущем.
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_hunter
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:07
Внезапно: Зеленский - порохобот требующий ПнВК
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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