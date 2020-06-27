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Зеленський закликав запровадити
податок на виведений...

Зеленський закликав запровадити податок на виведений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:59

Зеленський закликав запровадити податок на виведений...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський в ході засідання Національної ради реформ, на якому була представлена попередня версія законопроєкту про податок на виведений капітал, зазначив, що якщо є готовність вводити в країні даний податок, то це необхідно здійснити без будь-яких застережень.

Дивися повний текст Зеленський закликав запровадити податок на виведений капітал без застережень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:00

Если он улучшает жизнь людей – надо вводить
Это забыло указать каких именно людей.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:04

  p_a_l написав:Если он улучшает жизнь людей – надо вводить
Это забыло указать каких именно людей.

Это палка о двух концах: это хороший способ "срубить бабла" прямо сейчас -- и залатать дыры в бюджете прямо сегодня, но так же -- это не менее хороший способ отпугнуть потенциальных инвесторов в будущем.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:07

Re: Зеленський закликав запровадити податок на виведений...

Внезапно: Зеленский - порохобот требующий ПнВК
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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