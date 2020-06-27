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Зеленський закликав запровадити
податок на виведений...

Зеленський закликав запровадити податок на виведений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:59

Зеленський закликав запровадити податок на виведений...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський в ході засідання Національної ради реформ, на якому була представлена попередня версія законопроєкту про податок на виведений капітал, зазначив, що якщо є готовність вводити в країні даний податок, то це необхідно здійснити без будь-яких застережень.

Дивися повний текст Зеленський закликав запровадити податок на виведений капітал без застережень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:04

  p_a_l написав:Если он улучшает жизнь людей – надо вводить
Это забыло указать каких именно людей.

Это палка о двух концах: это хороший способ "срубить бабла" прямо сейчас -- и залатать дыры в бюджете прямо сегодня, но так же -- это не менее хороший способ отпугнуть потенциальных инвесторов в будущем.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:07

Re: Зеленський закликав запровадити податок на виведений...

Внезапно: Зеленский - порохобот требующий ПнВК
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:22

Мне одному кажется что зеленский хорошо замаскированный проект пороха?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:34

  p_a_l написав:Мне одному кажется что зеленский хорошо замаскированный проект пороха?


Мне аналогично кажется так.
Петро сам себя слил на тех выборах. Он конечно патриот :lol:, но не мог настолько топорно "случайно" и собственноручно самослиться так, как он это сделал.
Или он сам захотел уйти в тень, или его вежливо попросили байдены вместе с нашими олигархо-френами (т.к. доверия к нему к 2019 году было уже мало, пилить-доить тяжелее, "реформы" продвигать тяжко, тогда когда все "воняют", а тут дадим пиплу "новую надежду" на покращення, глядишь и "реформы" пойдут с обновленной силой). Кого нам следующий раз подсунут и что с этим всем делать - хз. :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:01

  Alex2007 написав:Петро сам себя слил на тех выборах.

В Украине есть две крайности: люди с абсолютно отсутствующими фантазией и воображением и их полная противоположность, фантазийная буйность которых, кажется, вызвана регулярным употреблением каких-то веществ.
И то и другое плохо.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:07

  p_a_l написав:Мне одному кажется что зеленский хорошо замаскированный проект пороха?

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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:10

  p_a_l написав:Если он улучшает жизнь людей – надо вводить
Это забыло указать каких именно людей.

За самих людей никто другой жизнь не улучшит. Если человек отработал свои 8 часов на говнячей работе, покушал и лег спать, то жизни у него не изменится. Для тех кто к чему-то стремится вариант улучшения жизни это приход международных корпораций. Это с ними надо находить компромисс.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:29

  Alex2007 написав:
  p_a_l написав:Мне одному кажется что зеленский хорошо замаскированный проект пороха?


Мне аналогично кажется так.
Петро сам себя слил на тех выборах. Он конечно патриот :lol:, но не мог настолько топорно "случайно" и собственноручно самослиться так, как он это сделал.
Или он сам захотел уйти в тень, или его вежливо попросили байдены вместе с нашими олигархо-френами (т.к. доверия к нему к 2019 году было уже мало, пилить-доить тяжелее, "реформы" продвигать тяжко, тогда когда все "воняют", а тут дадим пиплу "новую надежду" на покращення, глядишь и "реформы" пойдут с обновленной силой). Кого нам следующий раз подсунут и что с этим всем делать - хз. :shock:

зачем разваленой стране без денег и долгами, - после зеленского
реформи ?
sopkotomhu
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